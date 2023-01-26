Александр Антропенко займется реконструкцией завода зольного кирпича в Омске

В ближайшее время должна начаться реконструкция одного из омских производств, расположенных на улице Комбинатская в Городке нефтяников. Речь о заводе зольного кирпича, который производит стройматериалы, перерабатывая золу городских ТЭЦ. Изначально проект реализовывался в том числе на деньги областного правительства и Сбербанка, и на него возлагались большие надежды, однако в 2015 году на предприятии началась процедура банкротства. Главными кредиторами, кстати были учредители ООО «Сибирский эффективный кирпич», владевшего заводом, — АО «Основа Холдинг» и Александр Антропенко.