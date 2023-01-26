Александр Антропенко займется реконструкцией завода зольного кирпича в Омске

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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В ближайшее время должна начаться реконструкция одного из омских производств, расположенных на улице Комбинатская в Городке нефтяников. Речь о заводе зольного кирпича, который производит стройматериалы, перерабатывая золу городских ТЭЦ. Изначально проект реализовывался в том числе на деньги областного правительства и Сбербанка, и на него возлагались большие надежды, однако в 2015 году на предприятии началась процедура банкротства. Главными кредиторами, кстати были учредители ООО «Сибирский эффективный кирпич», владевшего заводом, — АО «Основа Холдинг» и Александр Антропенко.
Вчера, 25 января, в открытом доступе появилось заключение экспертизы проекта реконструкции завода. Заключение положительное. Проект подготовило ООО «Сибпроект Омск», в роли экспертов выступило ООО «Инженерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность».
В роли застройщика выступает управляющая компания «Технопарк», руководителем и владельцем которой является все тот же Александр Антропенко. Получается, бизнесмен решил вдохнуть новую жизнь в свой старый актив.