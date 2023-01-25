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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

В России туристы смогут посетить труднодоступные места заповедников

Сегодня, 13:48
Фото: piqsels.com
В Министерстве природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ сообщили о разработке круизных туров в труднодоступные места заповедников и национальных парков.

Как рассказал глава Минприроды Александр Козлов в ходе совещания правительства, новый формат путешествий предполагает туры на научно-исследовательских судах по десяти заповедникам и национальным паркам страны, куда туристам очень непросто добраться самостоятельно. Об этом пишут «Известия».

Он также отметил, что для перевозки путешественников по новым маршрутам планируется переделать научно-исследовательские суда «Профессор Хромов» и «Академик Шакольский» в пассажирский класс.

#Общество
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