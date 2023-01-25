В России туристы смогут посетить труднодоступные места заповедников

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Как рассказал глава Минприроды Александр Козлов в ходе совещания правительства, новый формат путешествий предполагает туры на научно-исследовательских судах по десяти заповедникам и национальным паркам страны, куда туристам очень непросто добраться самостоятельно. Об этом пишут «Известия».
Он также отметил, что для перевозки путешественников по новым маршрутам планируется переделать научно-исследовательские суда «Профессор Хромов» и «Академик Шакольский» в пассажирский класс.