Объявлен старт набора волонтеров на ПМЭФ-2023

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Предполагается, что 60 волонтеров, отобранных в рамках программы мобильности, будут помогать организаторам форума в период с 7 по 18 июня 2023 года. Среди их задач – подготовка площадки для мероприятия, сопровождение гостей форума, журналистов, работа на тематических стендах и многое другое, пишет newsnn.ru.
Условия набора: претенденты должны быть старше 18 лет, иметь гражданство РФ, владеть английским языком на уровне Upper-Intermediate (B2) и выше. Для рассмотрения кандидатуры претенденту необходимо пройти регистрацию и подать на сайте congress.ru заявку на участие в событии в качестве волонтера. Наличие опыта в сфере волонтерства, подтвержденного на платформе dobro.ru, приветствуется.
Заявки волонтеров, которые не отвечают вышеуказанным требованиям, не будут приняты к участию в следующих этапах отбора. Подходящим кандидатам предстоит онлайн-тестирование на личностные качества и на знание английского языка, личное интервью, которое частично будет проводиться на английском, а также интервью с оргкомитетом мероприятия.
Кандидатам, успешно прошедшим все этапы отбора, предоставят питание, проживание и проезд к месту проведения события и обратно.
Прием заявок проводится до 28 февраля включительно.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – одно из самых масштабных деловых событий в мире. ПМЭФ уже 26 лет, а с 2006 года он проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Информационный партнер ПМЭФ-2023 – медиахолдинг 1MI.