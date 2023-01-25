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Объявлен старт набора волонтеров на ПМЭФ-2023

25 января 2023, 16:58
Фото: photo.roscongress.org
Росконгресс совместно с Ассоциацией волонтерских центров начинает набор иногородних волонтеров на Петербургский международный экономический форум – 2023. Отбор состоится в рамках программы мобильности волонтеров. Прием заявок проводится до конца февраля.

Предполагается, что 60 волонтеров, отобранных в рамках программы мобильности, будут помогать организаторам форума в период с 7 по 18 июня 2023 года. Среди их задач – подготовка площадки для мероприятия, сопровождение гостей форума, журналистов, работа на тематических стендах и многое другое, пишет newsnn.ru.

Условия набора: претенденты должны быть старше 18 лет, иметь гражданство РФ, владеть английским языком на уровне Upper-Intermediate (B2) и выше. Для рассмотрения кандидатуры претенденту необходимо пройти регистрацию и подать на сайте congress.ru заявку на участие в событии в качестве волонтера. Наличие опыта в сфере волонтерства, подтвержденного на платформе dobro.ru, приветствуется.

Заявки волонтеров, которые не отвечают вышеуказанным требованиям, не будут приняты к участию в следующих этапах отбора. Подходящим кандидатам предстоит онлайн-тестирование на личностные качества и на знание английского языка, личное интервью, которое частично будет проводиться на английском, а также интервью с оргкомитетом мероприятия.

Кандидатам, успешно прошедшим все этапы отбора, предоставят питание, проживание и проезд к месту проведения события и обратно.

Прием заявок проводится до 28 февраля включительно.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – одно из самых масштабных деловых событий в мире. ПМЭФ уже 26 лет, а с 2006 года он проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Информационный партнер ПМЭФ-2023 –  медиахолдинг 1MI.

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