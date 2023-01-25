Объявлен старт набора волонтеров на ПМЭФ-2023

Заявки волонтеров, которые не отвечают вышеуказанным требованиям, не будут приняты к участию в следующих этапах отбора. Подходящим кандидатам предстоит онлайн-тестирование на личностные качества и на знание английского языка, личное интервью, которое частично будет проводиться на английском, а также интервью с оргкомитетом мероприятия.