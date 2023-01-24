Во Владивостоке побит столетний температурный рекорд

В Приморском крае с 21 по 26 января объявлено штормовое предупреждение по причине аномального холода. В условиях вторжения холодной арктической воздушной массы температура воздуха в течение суток будет опускаться на 7–15 градусов ниже климатической нормы. В центральных районах прогнозируются морозы ниже -43 градусов, на западе региона — ниже -40 градусов, на востоке — ниже -35 градусов.