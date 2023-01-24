Во Владивостоке побит столетний температурный рекорд

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
На 22 метеостанциях Приморья за сутки были зафиксированы среднесуточные температуры воздуха на 7-11 градусов ниже климатической нормы. Предыдущий минимум на эту дату отмечался в 1922 году: -25,9 градуса, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.
Как отметил Виктор Чулков, в Спасском районе Приморского края ночью температура воздуха опускалась до -40 градусов, а на побережье в условиях сильного ветра, скорость которого достигала 22 метров в секунду, температура составила менее -25 градусов.
В Приморском крае с 21 по 26 января объявлено штормовое предупреждение по причине аномального холода. В условиях вторжения холодной арктической воздушной массы температура воздуха в течение суток будет опускаться на 7–15 градусов ниже климатической нормы. В центральных районах прогнозируются морозы ниже -43 градусов, на западе региона — ниже -40 градусов, на востоке — ниже -35 градусов.