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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Во Владивостоке побит столетний температурный рекорд

Сегодня, 13:58
Фото: 1MI
Минувшей ночью во Владивостоке похолодало до -27,5 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков. В последний раз столь низкая температура фиксировалась 101 год назад.

На 22 метеостанциях Приморья за сутки были зафиксированы среднесуточные температуры воздуха на 7-11 градусов ниже климатической нормы. Предыдущий минимум на эту дату отмечался в 1922 году: -25,9 градуса, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

Как отметил Виктор Чулков, в Спасском районе Приморского края ночью температура воздуха опускалась до -40 градусов, а на побережье в условиях сильного ветра, скорость которого достигала 22 метров в секунду, температура составила менее -25 градусов.

В Приморском крае с 21 по 26 января объявлено штормовое предупреждение по причине аномального холода. В условиях вторжения холодной арктической воздушной массы температура воздуха в течение суток будет опускаться на 7–15 градусов ниже климатической нормы. В центральных районах прогнозируются морозы ниже -43 градусов, на западе региона — ниже -40 градусов, на востоке — ниже -35 градусов.

#Общество
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