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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Москве пожар охватил несколько квартир

Сегодня, 14:05
Фото: pxhere.com
На западе Москвы загорелись три квартиры. Площадь возгорания составила 60 м².

24 января рано утром в многоквартирном доме на улице Боженко в районе Кунцево на западе Москвы вспыхнул пожар, сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице. Загорелась квартира, расположенная на третьем этаже, вскоре огонь перекинулся на четвертый этаж. Прибывшие на место спасатели потушили пожар на площади в 60 м² и спасли пятерых человек, два из которых были осмотрены медиками.

По некоторым данным, один из спасенных — ребенок, он госпитализирован с подозрением на отравление продуктами горения. Из дома вывели в общей сложности 25 человек. Известно, что огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире, откуда перекинулся на балкон квартиры, расположенной сверху. Причину возгорания предстоит определить специалистам.

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