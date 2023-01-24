В Москве пожар охватил несколько квартир

24 января рано утром в многоквартирном доме на улице Боженко в районе Кунцево на западе Москвы вспыхнул пожар, сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице. Загорелась квартира, расположенная на третьем этаже, вскоре огонь перекинулся на четвертый этаж. Прибывшие на место спасатели потушили пожар на площади в 60 м² и спасли пятерых человек, два из которых были осмотрены медиками.