В Москве пожар охватил несколько квартир

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
24 января рано утром в многоквартирном доме на улице Боженко в районе Кунцево на западе Москвы вспыхнул пожар, сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице. Загорелась квартира, расположенная на третьем этаже, вскоре огонь перекинулся на четвертый этаж. Прибывшие на место спасатели потушили пожар на площади в 60 м² и спасли пятерых человек, два из которых были осмотрены медиками.
По некоторым данным, один из спасенных — ребенок, он госпитализирован с подозрением на отравление продуктами горения. Из дома вывели в общей сложности 25 человек. Известно, что огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире, откуда перекинулся на балкон квартиры, расположенной сверху. Причину возгорания предстоит определить специалистам.