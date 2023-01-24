Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Свидетелям жестокого обращения с животными нужно обращаться в полицию

Сегодня, 08:42
Свидетелем жестокости, проявляемой по отношению к животным, может стать каждый из нас. Такие случаи шокирую и детей, и взрослых. Бездействие здесь недопустимо.

Общественная служба новостей выяснила, как нужно поступать в ситуации человеку, который стал очевидцем жестокого обращения с животными.

Прежде всего, нужно зафиксировать на камеру факт жестокости, не забывая о собственной безопасности. Пострадавшему животному нужно оказать первую помощь – дать ему воды, обработать раны зеленкой и доставить в ветклинику.

После этого нужно обратиться в полицию, позвонив по номеру 112 или подав заявление в ближайшее отделение МВД.

О дальнейшей судьбе животного могут позаботиться волонтеры или общество по защите животных.

О дальнейшей судьбе пострадавшего животного, если оно бездомное или потерялось, могут позаботиться волонтеры, а также можно обратиться в общества по защите животных.

Важно отметить, что российское законодательство запрещает жестокое обращение с животными. За это предусмотрена ответственность в виде крупных штрафов, обязательных или исправительных работ, а также лишения свободы.

Проявлять равнодушие и оставлять безнаказанным факт живодерства нельзя.

Подпишитесь
«Предсказание» сбылось. «Омскоблстройзаказчик» остался без руководителя
Сегодня, 08:32
Команду омской мэрии пополнил руководитель стройкомпаний Михаил Веселев
Сегодня, 07:51
Верблюда-убийцу из Омской области застрелили
Вчера, 15:14
Омский торговец мебелью вчинил иск ВТБ на 145 миллионов
Сегодня, 06:55
Очистные сооружения на Левобережье Омска построят из остатков старой «Арены»
Сегодня, 09:03
Нормальное явление. В мэрии Омска сообщили о сокращении числа премий творческим детям
Сегодня, 04:25