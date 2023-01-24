Свидетелям жестокого обращения с животными нужно обращаться в полицию

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Общественная служба новостей выяснила, как нужно поступать в ситуации человеку, который стал очевидцем жестокого обращения с животными.
Прежде всего, нужно зафиксировать на камеру факт жестокости, не забывая о собственной безопасности. Пострадавшему животному нужно оказать первую помощь – дать ему воды, обработать раны зеленкой и доставить в ветклинику.
После этого нужно обратиться в полицию, позвонив по номеру 112 или подав заявление в ближайшее отделение МВД.
О дальнейшей судьбе животного могут позаботиться волонтеры или общество по защите животных.
О дальнейшей судьбе пострадавшего животного, если оно бездомное или потерялось, могут позаботиться волонтеры, а также можно обратиться в общества по защите животных.
Важно отметить, что российское законодательство запрещает жестокое обращение с животными. За это предусмотрена ответственность в виде крупных штрафов, обязательных или исправительных работ, а также лишения свободы.
Проявлять равнодушие и оставлять безнаказанным факт живодерства нельзя.