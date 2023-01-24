Россияне смогут запретить себе брать кредиты

Подобную процедуру можно будет осуществить через «Госуслуги». При каждом запросе на выдачу кредита банк будет обязан проверить клиента на наличие подобного запрета. Данная мера направлена на то, чтобы защитить граждан от мошенников, оформляющих кредиты на имя других людей. При желании запрет можно будет отменить. Банки России поддерживают данную инициативу.