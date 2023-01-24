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Posted Сегодня, 18:32

Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Россияне смогут запретить себе брать кредиты

Сегодня, 18:32
Законопроект, позволяющий гражданам РФ самостоятельно устанавливать себе запреты на получение кредитов, готовится к рассмотрению в парламенте.

Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», к рассмотрению в Госдуме готовится документ, в случае одобрения которого депутатами россияне получат возможность самостоятельно устанавливать себе запреты на оформление кредитов.

Подобную процедуру можно будет осуществить через «Госуслуги». При каждом запросе на выдачу кредита банк будет обязан проверить клиента на наличие подобного запрета. Данная мера направлена на то, чтобы защитить граждан от мошенников, оформляющих кредиты на имя других людей. При желании запрет можно будет отменить. Банки России поддерживают данную инициативу.



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