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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Подсчитано число американских биолабораторий на Украине

Сегодня, 14:01
Фото: piqsels.com
На Украине насчитывается как минимум 50 американских биолабораторий.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия» и на заявление вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Это было установлено российскими депутатами и сенаторами из специальной парламентской комиссии.

Сопредседатель специальной парламентской комиссии Ирина Яровая подчеркнула, что назвать точное количество лабораторий не представляется возможным. Также она отметила, что сами лаборатории, в зависимости от степени подчинения и уровня задач, имеют конкретную иерархию — субнациональные, региональные, наднациональные и национальные объекты.

Совет федерации и Государственная дума РФ приняли постановление о проведении парламентского расследования функционирования американских биолабораторий на Украине в марте 2022 года. Было принято решение сформировать для этих целей специальную комиссию, в состав которой вошли по 14 депутатов и сенаторов. Сопредседателями комиссии стали Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Комиссия будет работать в течение года, цель — изложить все доказательства существования на Украине американских военно-биологических проектов к 23 марта 2023 года. По результатам проведенной работы будет представлен доклад, который направят президенту РФ Владимиру Путину и в международные организации.

#Политика
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