Подсчитано число американских биолабораторий на Украине

Совет федерации и Государственная дума РФ приняли постановление о проведении парламентского расследования функционирования американских биолабораторий на Украине в марте 2022 года. Было принято решение сформировать для этих целей специальную комиссию, в состав которой вошли по 14 депутатов и сенаторов. Сопредседателями комиссии стали Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.