Нутрициолог рассказала, на каком масле опасно жарить пищу

Другой важный фактор - температура, при которой масло начинает дымиться. Чем стабильнее масло, тем выше его точка дымления. Так, оливковое масло начинает дымиться при 160 градусах (на нем лучше запекать овощи в духовке), кокосовое масло дымится при 177 градусах, сливочное дымит при 120 градусах, масло авокадо начинает дымить при 270 градусах (но цена его весьма высока), при этом у масла Гхи точка дымления наступает при 230 градусах (цена его приемлема, и оно хорошо подходит для жарки).