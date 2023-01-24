Нутрициолог рассказала, на каком масле опасно жарить пищу

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Ефимова уточнила, что опасаться стоит свободных радикалов, канцерогенов, а также токсинов, которые образуются во время жарки. По ее словам, правильнее было бы готовить на пару, либо запекать в духовке. Если же человек предпочитает готовить на плите, то стоит уделить внимание правильному выбору масла. Об этом пишет Pravda.Ru.
Эксперт обратила внимание на на два важных фактора при выборе масла: стабильность и точка дымления.
Чтобы обеспечить стабильность продукта и не допустить его окисления, масло необходимо хранить в темной емкости в холодильнике. Появление горечи у вкуса масла говорит о том, что оно окислилось и его нужно выбросить.
Другой важный фактор - температура, при которой масло начинает дымиться. Чем стабильнее масло, тем выше его точка дымления. Так, оливковое масло начинает дымиться при 160 градусах (на нем лучше запекать овощи в духовке), кокосовое масло дымится при 177 градусах, сливочное дымит при 120 градусах, масло авокадо начинает дымить при 270 градусах (но цена его весьма высока), при этом у масла Гхи точка дымления наступает при 230 градусах (цена его приемлема, и оно хорошо подходит для жарки).