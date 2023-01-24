Национальный проект по туризму распространится на новые регионы РФ

Положения отечественного туристического нацпроекта будут действовать в числе прочего и на вновь присоединенных территориях Российской Федерации — Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишут «Известия». Он отметил, что в текущем году Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития) продолжит предпринимать активные действия по реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По словам вице-премьера, действие нацпроекта распространится также на новые территории в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.