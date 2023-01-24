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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Национальный проект по туризму распространится на новые регионы РФ

Сегодня, 08:09
Фото: 1MI
Положения отечественного туристического нацпроекта будут действовать в числе прочего и на вновь присоединенных территориях Российской Федерации — Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишут «Известия».

Он отметил, что в текущем году Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития) продолжит предпринимать активные действия по реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По словам вице-премьера, действие нацпроекта распространится также на новые территории в соответствии с поручением  президента России Владимира Путина.

#Общество
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