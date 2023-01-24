Инициатива о назначении времени прохождения погранпунктов коснется не всех

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
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По данным ТАСС, в ведомстве заявили, что документ направлен на упорядочивание передвижения грузового автотранспорта через пропускные пункты и устранение скоплений грузовиков возле них.
В Минтрансе также отметили, что список погранпереходов, на которых будет действовать законопроект о резервировании, будет составлен дополнительно, пишет Russian.rt.com.
Бронирование даты и времени планируется производить бесплатно при задействовании государственной инфосистемы электронных перевозочных документов.
Также в Министерстве подчеркнули, что при ожидании установленного времени транспорт будет направляться на специально построенные для этих целей площадки для стоянки. Данные зоны ожидания должны будут отвечать ряду установленных требований.
Известно, что в ГД РФ внесли инициативу о поправках, подразумевающих бронирование даты и времени для пересечения границы РФ на автотранспорте.
По словам Евгения Москвичева, ️главы комитета ГД по транспорту, документ касается исключительно грузовых автоперевозок.