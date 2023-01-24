Фонд “Компас” и эксперты ДГУ полагают, что тюлени на Каспии гибнут из-за птиц

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:07
Updated Сегодня, 20:07
Заниматься спасением тюленей будут специалисты экологического фонда «Компас». В этом им помогут ученые Дагестанского государственного университета (ДГУ).
Во время визита в Махачкалу представители «Компаса» заявили о создании комплексного проекта по изучению каспийских нерп. Целью этой программы является борьба за сохранение численности краснокнижных тюленей.
В ходе работы специалисты проведут исследования и изучат состояние ластоногих в ряде секторов моря для установления причин сокращения их популяции. Помимо этого, будет создана волонтерская группа, которая займется наблюдением за акваторией и прибрежной полосой.
Также в планах — учредить Международный центр изучения и реабилитации тюленя на базе аквакомплекса ДГУ. Здесь будут оказывать помощь заболевшим, ослабленным и травмированным животным.
Сообщается, что на берегу Каспийского моря все еще находят мертвых тюленей. Об этом рассказал Вячеслав Рожнов, академик РАН, доктор биологических наук.
Он также отметил, что за период массового выброса нерп было собрано большое количество материала. Ученый убежден, что нужно продолжать его исследование в лабораторных условиях, чтобы выяснить истинные причины гибели животных, поскольку гипотез немало.
По словам Алимурада Гаджиева, директора Института экологии и устойчивого развития ДГУ, предварительные результаты исследований ученые уже получили. В пробах погибших ластоногих был выявлен вирус птичьего гриппа. Непосредственная причина гибели тюленей еще выясняется.
По мнению специалиста «Компаса» Владимира Лифантьева, все подобные происшествия нуждаются в огласке. Это гарантия того, что расследование будет проведено оперативно, чтобы избежать подобных случаев в дальнейшем.
Договор о сотрудничестве был подписан в ходе данного визита Татьяной Ковалевой, руководителем фонда «Компас», и ректором ДГУ Муртазали Рабадановым.
Ковалева рассказала, что делегация на месте ознакомилась с ситуацией, объединившись с сотрудниками РАН, ДГУ и активистами региона для информационного обмена.
Эксперты фонда посетили университетский аквакомплекс, а также провели встречу с профессорско-преподавательским составом вуза и студентами.