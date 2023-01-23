Юрист заявил о нецелесообразности блокировки YouTube в РФ

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет информации о том, что популярный сервис будет заблокирован в ближайшее время. Да и российским властям это не выгодно.
Юрист пояснил: в наши дни буквально в любой соцсети при желании можно отыскать контент, наличие которого может послужить поводом для закрытия доступа к площадке. Об этом пишет Pravda.Ru.
При этом он с уверенностью предположил, что блокировка YouTube нецелесообразна именно потому, что это видеохостинг сегодня представляет собой некую информационную площадку для «информационных или свободных, или, может быть, не очень демократичных поползновений».
«Так что, пусть лучше это будет площадка, которая хоть как-то контролируется, чем такая креативная позиция уйдёт в подполье, и контролировать распространение информации будет гораздо сложнее», — подытожил Антон Серго, добавив, что так будет лучше и государству, и пользователямю
Он также заявил, что на сегодняшний день Rutube не может считаться достойной альтернативой YouTube.