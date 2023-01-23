Врач рассказала о пользе дневного сна

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Она отметила, что в случае, если человек ночью спал менее восьми часов, достаточно днем прилечь буквально на один час, чтобы силы восстановились, пишут «Известия».
По словам специалиста, в то же время человеку, который ночью в целом высыпается, но просто любит прикорнуть днем, будет достаточно подремать пятнадцать-двадцать минут. А если имеет место хронический недосып, то продолжительность дневного отдыха будет зависеть от того, насколько силен дефицит сна.
Кроме того, сомнолог пояснила, что в любом случае отдыхающему днем человеку лучше всего будет проснуться до 15.00, чтобы избежать возможных проблем с засыпанием вечером.