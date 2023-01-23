Врач рассказала о пользе дневного сна

По словам специалиста, в то же время человеку, который ночью в целом высыпается, но просто любит прикорнуть днем, будет достаточно подремать пятнадцать-двадцать минут. А если имеет место хронический недосып, то продолжительность дневного отдыха будет зависеть от того, насколько силен дефицит сна.