Владимир Мау ушел с должности ректора РАНХиГС из-за ухудшения здоровья

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:32
Мау поблагодарил своих теперь уже бывших коллег, с которыми ему пришлось сотрудничать в стенах Президентской академии долгие годы, решая актуальные, сложные и важные задачи, пишет mk.ru
В настоящее время РАНХиГС называют мощным исследовательским, консалтинговым и образовательным центром, на площадках которого каждый год получают качественное образование свыше 200 тысяч человек. Сегодня он представляет собой ключевую площадку, на которой россияне учатся искусству управления. Их ждет работа на различных руководящих должностях как в бизнесе, так и в органах власти. Все это время происходило динамичное развитие и укрепление инфраструктуры академии. В России руководящие посты оказались заняты десятками тысяч ее выпускников.
Еще в 2002 году Мау стал ректором Академии народного хозяйства при Правительстве России (АНХ), а в 2010 году – ректором РАНХиГС, созданной в результате объединения АНХ с Российской академией госслужбы при Президенте РФ, а также с 12-ю государственными образовательными учреждениями.
За годы работы в РАНХиГС Владимир Мау стал кавалером различных государственных наград. В их числе ордена Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, Александра Невского, медаль Петра Столыпина I степени.
Мау, являясь доктором экономических наук, в 1996 году стал обладателем и профессорского звания. В 1999 году успешная защита диссертации в Университете Гренобля помогла ему получить степень доктора философии (PhD) по специальности «прикладная экономика». В 2001 году он стал действительным государственным советником РФ I класса. С 2019 года Мау был назначен на должность заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии при российском Минобрнауки.
Мау является автором более трех десятков книг, он опубликовал многочисленные научные работы и монографии. Российские и международные научные издания напечатали свыше 800 написанных им статей. Они касаются экономики, экономических теории и политики, истории экономической мысли и народного хозяйства. В России он входит в число тех экономистов, которые первыми приступили к изучению проблем конституционной экономики, политической экономии реформ и теории революции.
В июне прошлого года, в результате возбужденного в отношении него уголовного дела, он был отправлен под домашний арест на несколько месяцев. Ученый считал себя невиновным, по его мнению, против него были выдвинуты абсурдные обвинения. В октябре следствие признало его непричастность к преступлению и уголовное преследование было прекращено. Несмотря на факт неправомерного обвинения, Мау решил не настаивать на компенсации за это.