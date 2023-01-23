Владимир Мау ушел с должности ректора РАНХиГС из-за ухудшения здоровья

В настоящее время РАНХиГС называют мощным исследовательским, консалтинговым и образовательным центром, на площадках которого каждый год получают качественное образование свыше 200 тысяч человек. Сегодня он представляет собой ключевую площадку, на которой россияне учатся искусству управления. Их ждет работа на различных руководящих должностях как в бизнесе, так и в органах власти. Все это время происходило динамичное развитие и укрепление инфраструктуры академии. В России руководящие посты оказались заняты десятками тысяч ее выпускников.