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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В Красноярском крае предприниматель отправится в тюрьму за хищение 91 млн рублей

Сегодня, 12:32
Фото: 1MI
В Красноярском крае суд приговорил экс-председателя совета директоров «ПСК “Союз”» Юрия Турова к трем годам колонии общего режима.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на региональную прокуратуру. Он осужден за хищение 91 млн рублей.

Как выяснило следствие, в период с 2015 по 2017 годы Юрий Туров от собственников 44 многоквартирных домов, находящихся в управлении его компании, получил более 153 млн рублей с целью оплаты коммунальных услуг. Из них порядка 62 млн рублей он направил ресурсоснабжающим организациям, а оставшиеся средства потратил по своему усмотрению. В частности, из них он погасил перед самим же собой долг организации по договорам займа. Турова приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима и взяли под стражу в зале суда. Своей вины Туров не признал.

В Красноярске ПСК «Союз» занималась строительством многоквартирных домов и функционировала в качестве их УК, о чем рассказали в ГУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В период разбирательства ресурсоснабжающим организациям был возмещен ущерб на сумму более 80 млн рублей.

#Происшествия
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