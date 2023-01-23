Смертельный лед. Житель Омской области пошел за водой на колонку и упал в колодец

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Банальный поход за водой на колонку закончился гибелью 42-летнего жителя села Бражниково Колосовского района.
«Около 18:20 в пятницу, 20 января, жители села в колодце водонапорной колонки наткнулись на тело односельчанина», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах.
По словам нашего источника, в тот день мужчин пошел за водой, но домой так и не вернулся. Предварительно, у колонки из-за наледи мужчина поскользнулся и упал в открытый колодец. По заключению экспертов, смерть сельчанина наступила из-за общего переохлаждения организма, — в ледяной воде мужчина провел несколько часов.
По всей видимости, отвечать за этот инцидент придется организациям, которые должны обслуживать колонки в селе, в частности, ликвидировать лед возле них.