Смертельный лед. Житель Омской области пошел за водой на колонку и упал в колодец

По словам нашего источника, в тот день мужчин пошел за водой, но домой так и не вернулся. Предварительно, у колонки из-за наледи мужчина поскользнулся и упал в открытый колодец. По заключению экспертов, смерть сельчанина наступила из-за общего переохлаждения организма, — в ледяной воде мужчина провел несколько часов.