Первым гостем программы "Вечерний Ургант" станет помолодевший Филипп Киркоров

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Telegram-канал "Светские хроники" опубликовал фото, на котором «поп-король» отечественной эстрады сидит на диване напротив ведущего программы Ивана Урганта в привычных для аудитории декорациях. Снимки сделаны со стороны зрительского зала, пишет Pravda.Ru.
Активные пользователи интернета сразу заговорили о том, что вечернее шоу возвращается. Однако, эту информацию не подтвердили пока ни Киркоров, ни Ургант. Анонсы новых выпусков популярного проекта пока не выходили.