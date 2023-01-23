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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Первым гостем программы "Вечерний Ургант" станет помолодевший Филипп Киркоров

Сегодня, 09:17
Первым гостем "Вечернего Урганта" после продолжительного отсутствия телепередачи в эфире станет популярный эстрадный исполнитель Филипп Киркоров.

Telegram-канал "Светские хроники" опубликовал фото, на котором «поп-король» отечественной эстрады сидит на диване напротив ведущего программы Ивана Урганта в привычных для аудитории декорациях. Снимки сделаны со стороны зрительского зала, пишет Pravda.Ru.

Активные пользователи интернета сразу заговорили о том, что вечернее шоу возвращается. Однако, эту информацию не подтвердили пока ни Киркоров, ни Ургант. Анонсы новых выпусков популярного проекта пока не выходили. 

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