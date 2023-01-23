Мясников рекомендует больным ОРВИ обращаться к врачу при одышке и снижении сатурации

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Как сообщает pravda.ru, эксперт в рамках своего выступления на телеканале “Россия 1” подчеркнул, что при сильном обезвоживании, высокой температуре, одышке и снижении сатурации может развиться пневмония, если заболевший вовремя не получит медицинскую помощь.
Мясников рассказал, что если простуда протекает без вышеперечисленных осложнений, вызывать скорую помощь или наносить визит терапевту необязательно – пациенту стоит находиться дома, чтобы не заражать других.