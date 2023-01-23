Как выбрать идеальную кровать

Основания бывают жесткими и ортопедическими. Первый вариант представляет оборудован деревянной решеткой, которая состоит из нескольких гнущихся планок (ламелей), размещенных параллельно относительно друг друга. Их ширина может достигать 50 мм и более, а пробелы между ними — от 50 до 70 мм. Данная конструкция необходима для обеспечения правильного положения тела лежащих на кровати людей. Чем больше вес тела обитателей спальни, тем меньшее расстояние должно быть между планками.