Как выбрать идеальную кровать

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Кровати являются, прежде всего, функциональными изделиями. Поэтому необходимо, чтобы ложе на сто процентов выполняло свою основную функцию, то есть обеспечивало комфорт во время отдыха и сна. Крепкий, здоровый сон — непременная составляющая хорошего самочувствия, приподнятого настроения, хорошей трудоспособности.
Выбор кровати: основные критерии
Кровати, представленные на сайте https://oneandhome.ru/krovati/dvuspalnye-krovati, имеют разные габариты. Покупателям доступны следующие габаритные размеры: 120×200, 140×200, 160×200 и 180×200 см. Предпочтение одного из этих вариантов определяется количеством спящих (в зависимости от этого выбирают одно- или двуспальную модель), их индивидуальными привычками и требованиями к простору и удобству, размерами комнаты.
Основание ложа
Основания бывают жесткими и ортопедическими. Первый вариант представляет оборудован деревянной решеткой, которая состоит из нескольких гнущихся планок (ламелей), размещенных параллельно относительно друг друга. Их ширина может достигать 50 мм и более, а пробелы между ними — от 50 до 70 мм. Данная конструкция необходима для обеспечения правильного положения тела лежащих на кровати людей. Чем больше вес тела обитателей спальни, тем меньшее расстояние должно быть между планками.
Материал каркаса и обивки
Наиболее востребована среди покупателей мебель с каркасом из натуральной древесины. Также каркас кроватей от производителя, размещенных в каталоге сайта https://oneandhome.ru/catalog/krovati/krovati-ot-proizvoditelya, может быть выполнен из ДСП, МДФ, а в качестве обивочных материалов используются велюр, натуральная кожа, качественная экокожа. При выборе модели рекомендуется обращать внимание на надежность крепежей, ножек (если они есть), спинки, подъемного механизма.
Дополнительные функции
Кровати с подъемным механизмом считаются наиболее функциональными и удобными в эксплуатации благодаря наличию большой ниши для хранения постельного белья. Такой вариант рекомендуется купить для малогабаритной спальни, так как эта мебель увеличивает полезное пространство комнаты. Также вместе с кроватью следует купить ортопедический матрас, который обеспечит правильность положения позвоночника во время сна.
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