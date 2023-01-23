Эксперт прокомментировал рост популярности Telegram

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Эксперт отмечает, что Telegram в России знают как мессенджер, который помимо социальных свойств, включает в себя чат-боты, каналы, комментарии, а также лайки. В результате он объединил в себе все запрещенное, что позволяет ему развивается достаточно активно. Об этом пишет Pravda.Ru.
“WhatsApp меньше работает с комьюнити, а основатель Telegram Павел Дуров, возможно, имея большой опыт по созданию "Вконтакте" целенаправленно двигает свой продукт от мессенджера в сторону соцсетей”, - добавил Клименко.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.