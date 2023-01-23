Эксперт прокомментировал рост популярности Telegram

Эксперт отмечает, что Telegram в России знают как мессенджер, который помимо социальных свойств, включает в себя чат-боты, каналы, комментарии, а также лайки. В результате он объединил в себе все запрещенное, что позволяет ему развивается достаточно активно. Об этом пишет Pravda.Ru.