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Posted Сегодня, 18:40

Published Сегодня, 18:40

Modified Сегодня, 18:41

Updated Сегодня, 18:41

Эксперт прокомментировал рост популярности Telegram

Сегодня, 18:40
Фото: 1MI
По мнению владельца компании LiveInternet Германа Клименко, Telegram стал самым технологичным мессенджером, к которому постепенно перешла аудитория, которая отписалась от соцсетей компании Meta* и не пожелала перейти во “Вконтакте”.

Эксперт отмечает, что Telegram в России знают как мессенджер, который помимо социальных свойств, включает в себя чат-боты, каналы, комментарии, а также лайки. В результате он объединил в себе все запрещенное, что позволяет ему развивается достаточно активно. Об этом пишет Pravda.Ru.

 

“WhatsApp меньше работает с комьюнити, а основатель Telegram Павел Дуров, возможно, имея большой опыт по созданию "Вконтакте" целенаправленно двигает свой продукт от мессенджера в сторону соцсетей”, - добавил Клименко.

 

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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