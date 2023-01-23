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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Депутат Госдумы Вяткин предложил убрать из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ"

Сегодня, 09:16
Из школьной программы могут исчезнуть "Архипелаг ГУЛАГ" и ряд других произведений. Инициатива принадлежит первому заместителю руководителя фракции "Единая Россия" Дмитрию Вяткину.

Парламентарий выразил мнение о том, что произведение Александра Солженицына, а также идентичные ему попросту "не прошли испытания временем", пишет Pravda.Ru.

По словам Вяткина, многие из изложенных фактов автор произведения "Архипелаг ГУЛАГ" «высосал из пальца». Депутат Госдумы предлагает ввести в школьную программу произведения советских авторов. В пример политик привел "Горячий снег" Юрия Бондарева и "Молодую гвардию" Александра Фадеева.

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