Депутат Госдумы Вяткин предложил убрать из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ"

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Парламентарий выразил мнение о том, что произведение Александра Солженицына, а также идентичные ему попросту "не прошли испытания временем", пишет Pravda.Ru.
По словам Вяткина, многие из изложенных фактов автор произведения "Архипелаг ГУЛАГ" «высосал из пальца». Депутат Госдумы предлагает ввести в школьную программу произведения советских авторов. В пример политик привел "Горячий снег" Юрия Бондарева и "Молодую гвардию" Александра Фадеева.