Жилье покинувших страну граждан РФ предложили отдать сиротам

Как заявила Анна Кузнецова, есть люди, «предавшие свою страну», предположив, что при поиске средств на обеспечение жильем нуждающихся в нем сирот, имеет смысл искать ресурсы «в этом направлении». Кузнецова напомнила, что есть иностранные организации, собственниками которых на территории РФ являются представители недружественных стран.