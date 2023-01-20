Жилье покинувших страну граждан РФ предложили отдать сиротам

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС. С соответствующей инициативой Кузнецова выступила в рамках совещания по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерово.
Как заявила Анна Кузнецова, есть люди, «предавшие свою страну», предположив, что при поиске средств на обеспечение жильем нуждающихся в нем сирот, имеет смысл искать ресурсы «в этом направлении». Кузнецова напомнила, что есть иностранные организации, собственниками которых на территории РФ являются представители недружественных стран.
По словам вице-спикера Госдумы, в этом вопросе «начала накапливаться тревожность». Она пообещала не отступать от решения задачи до тех пор, пока не будут сделаны первые серьезные шаги.