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Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Жилье покинувших страну граждан РФ предложили отдать сиротам

Сегодня, 16:22
Фото: 1MI
Вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова предложила отдать жилье уехавших из России граждан сиротам.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС. С соответствующей инициативой Кузнецова выступила в рамках совещания по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерово.

Как заявила Анна Кузнецова, есть люди, «предавшие свою страну», предположив, что при поиске средств на обеспечение жильем нуждающихся в нем сирот, имеет смысл искать ресурсы «в этом направлении». Кузнецова напомнила, что есть иностранные организации, собственниками которых на территории РФ являются представители недружественных стран.

По словам вице-спикера Госдумы, в этом вопросе «начала накапливаться тревожность». Она пообещала не отступать от решения задачи до тех пор, пока не будут сделаны первые серьезные шаги. 

#Общество
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