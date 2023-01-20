Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Врач напомнил о вреде сладкой газировки и конфет для организма

Сегодня, 08:03
Фото: 1MI
Кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, что газированные напитки и конфеты способствуют формированию тромбов.

Он пояснил: за счет содержания большого количества сахара сладкие угощения и напитки нарушают процессы свертывания крови, приводя к появлению тромбоза. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на МедикФорум.

Специалист рекомендовал заменить вредные напитки и сладости небольшим количеством темного шоколада, орехами, фруктами или другой пищей, насыщенной питательными веществами.

Он также призвал не злоупотреблять продуктами, насыщенными крахмалом и солью, которые провоцируют появление сердечно-сосудистых заболеваний.

#Общество
Подпишитесь
С жителей Тевриза массово списывают плату за капремонт за пять лет сразу
Сегодня, 06:15
Прокуратура заинтересовалась сокращениями на омском «Первом городском телеканале»
Сегодня, 06:53
В Омске гендиректор отомстила водителю за измену, украла его авто и попала в колонию
Сегодня, 04:14
Болеть все дороже. Ценник на лекарства в Омской области за год хорошо подрос
Вчера, 06:50
Страшные пожары, жесткие ДТП и стримы Кипишной. Чем омичей шокировали первые дни 2023
Вчера, 10:48
Не прошло и месяца. Омскую стримершу «Кипишную» снова поставили на учет
Вчера, 05:13