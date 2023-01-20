Врач напомнил о вреде сладкой газировки и конфет для организма

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Он пояснил: за счет содержания большого количества сахара сладкие угощения и напитки нарушают процессы свертывания крови, приводя к появлению тромбоза. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на МедикФорум.
Специалист рекомендовал заменить вредные напитки и сладости небольшим количеством темного шоколада, орехами, фруктами или другой пищей, насыщенной питательными веществами.
Он также призвал не злоупотреблять продуктами, насыщенными крахмалом и солью, которые провоцируют появление сердечно-сосудистых заболеваний.