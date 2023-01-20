В Швеции двое граждан осуждены за шпионаж в пользу РФ

Posted 20 января 14:48
Published 20 января 14:48
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
По информации Aftonbladet, старший брат был признан инициатором преступления, он получил приговор в виде пожизненного заключения. Младшего приговорили к девяти годам и девяти месяцам тюремного заключения.
Уточняется, что согласно данным следствия, осужденные предоставили российской стороне совершенно секретные сведения, пишет Russian.rt.com.
По заключению обвинения, братья имели доступ к таким сведениям благодаря работе старшего Киа в службе безопасности и ВС страны.