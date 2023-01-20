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Posted 20 января 14:48

Published 20 января 14:48

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

В Швеции двое граждан осуждены за шпионаж в пользу РФ

20 января 14:48
Шведским подданным братьям Пейману и Паяму Киа вынесены приговоры за шпионаж в пользу Российской Федерации.

По информации Aftonbladet, старший брат был признан инициатором преступления, он получил приговор в виде пожизненного заключения. Младшего приговорили к девяти годам и девяти месяцам тюремного заключения. 

Уточняется, что согласно данным следствия, осужденные предоставили российской стороне совершенно секретные сведения, пишет Russian.rt.com.

По заключению обвинения, братья имели доступ к таким сведениям благодаря работе старшего Киа в службе безопасности и ВС страны.

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