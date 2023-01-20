В Ростовской области дети пострадали при аварии с участием автобуса

Posted 20 января 15:06
Published 20 января 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Информацию обнародовало ТАСС согласно данным, поступившим от ГИБДД.
Известно, что трое несовершеннолетних пассажиров были отправлены на лечение в стационар, трое других будут находиться под наблюдением амбулаторно, пишет Russian.rt.com.
Сотрудники ГИБДД сообщили о том, что водитель объяснил случившееся резким ухудшением самочувствия и потерей сознания. Оставшись без управления, автобус врезался в дерево, а затем в бетонную стену.
Также сообщалось о дорожно-транспортном происшествии в Волгограде, когда при столкновении “маршрутки” Peugeot с грузовым авто погибли трое человек, среди которых был один ребенок.