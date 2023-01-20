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Posted 20 января 15:06

Published 20 января 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В Ростовской области дети пострадали при аварии с участием автобуса

20 января 15:06
В Ростовской области произошло ДТП, в результате чего пострадали 13 пассажиров автобуса, шестеро из которых – дети.

Информацию обнародовало ТАСС согласно данным, поступившим от ГИБДД.

Известно, что трое несовершеннолетних пассажиров были отправлены на лечение в стационар, трое других будут находиться под наблюдением амбулаторно, пишет Russian.rt.com.

Сотрудники ГИБДД сообщили о том, что водитель объяснил случившееся резким ухудшением самочувствия и потерей сознания. Оставшись без управления, автобус врезался в дерево, а затем в бетонную стену.

Также сообщалось о дорожно-транспортном происшествии в Волгограде, когда при столкновении “маршрутки” Peugeot с грузовым авто погибли трое человек, среди которых был один ребенок.

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