В Омской области в сторожке лесничества нашли труп

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В Таврическом районе Омской области силовики выясняют все причины смерти 62-летнего мужчины, тело которого нашли в лесничестве.
«В четверг, 19 января, около 20:18 в сторожке лесничества в рабочем поселке Тавричанка было обнаружено тело мужчины», — сообщил Городу55 источник в силовых структурах.
Личность умершего установили сразу, — им оказался пенсионер, который жил в рабочем поселке. Никаких следов криминала на его теле эксперты не нашли.
Сейчас силовики выясняют, что мужчина делал в сторожке, и ждут результаты вскрытия для установления причины смерти.