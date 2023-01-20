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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

В Омской области в сторожке лесничества нашли труп

Сегодня, 07:20
Фото: Город55
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Никаких следов насильственной смерти на теле эксперты не обнаружили.

В Таврическом районе Омской области силовики выясняют все причины смерти 62-летнего мужчины, тело которого нашли в лесничестве.

«В четверг, 19 января, около 20:18 в сторожке лесничества в рабочем поселке Тавричанка было обнаружено тело мужчины», — сообщил Городу55 источник в силовых структурах.

Личность умершего установили сразу, — им оказался пенсионер, который жил в рабочем поселке.  Никаких следов криминала на его теле эксперты не нашли.

Сейчас силовики выясняют, что мужчина делал в сторожке, и ждут результаты вскрытия для установления причины смерти.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Таврический район#Смерть#ЧП#Лесничества#Пенсионеры
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