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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Телеведущего Ивана Урганта предложили признать иноагентом

Сегодня, 16:23
Фото: РИА «Новости»
Депутат Госдумы Николай Новичков предложил признать российского телеведущего Ивана Урганта иностранным агентом.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ИА НСН.

Как заявил Новичков, поисковая система «Яндекс» часто демонстрирует рекламу обучающих курсов с участием Ивана Урганта. «Докатился до этого, совсем бардак» — посетовал депутат, поинтересовавшись, почему допускается реклама «от таких людей». По мнению Новичкова, сначала необходимо по решению суда признать шоумена иностранным агентом, а затем назначить ему уголовное наказание.

Иван Ургант вел на Первом канале шоу «Вечерний Ургант», но после начала специальной операции передача исчезла из эфирной сетки. В СМИ появилась информация, что шоумена уволили, а передачу закрыли. Первый канал назвал эти слухи «собачьей чушью».

#Общество
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