Телеведущего Ивана Урганта предложили признать иноагентом

Как заявил Новичков, поисковая система «Яндекс» часто демонстрирует рекламу обучающих курсов с участием Ивана Урганта. «Докатился до этого, совсем бардак» — посетовал депутат, поинтересовавшись, почему допускается реклама «от таких людей». По мнению Новичкова, сначала необходимо по решению суда признать шоумена иностранным агентом, а затем назначить ему уголовное наказание.