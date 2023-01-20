Телеведущего Ивана Урганта предложили признать иноагентом

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ИА НСН.
Как заявил Новичков, поисковая система «Яндекс» часто демонстрирует рекламу обучающих курсов с участием Ивана Урганта. «Докатился до этого, совсем бардак» — посетовал депутат, поинтересовавшись, почему допускается реклама «от таких людей». По мнению Новичкова, сначала необходимо по решению суда признать шоумена иностранным агентом, а затем назначить ему уголовное наказание.
Иван Ургант вел на Первом канале шоу «Вечерний Ургант», но после начала специальной операции передача исчезла из эфирной сетки. В СМИ появилась информация, что шоумена уволили, а передачу закрыли. Первый канал назвал эти слухи «собачьей чушью».