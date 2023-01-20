Специалист дала рекомендации женщинам, столкнувшимся с харрасментом

Она также отметила, что у каждого человека свои представления о том, какое общение с ним неприемлемо. Поэтому важно четко сформулировать свою позицию и оборвать неуместное намерение, без торга и стыдливых улыбок, которые только ухудшат ситуацию. Специалист сообщила, что со временем постоянно присутствующее унижающее поведение и неприятные чувства могут вылиться у женщины в депрессию или агрессию, и это повлияет на также на другие сферы жизни.