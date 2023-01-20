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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Специалист дала рекомендации женщинам, столкнувшимся с харрасментом

Сегодня, 11:09
Фото: piqsels.com
Клинический психолог Олеся Толстухина рассказала, что делать женщинам, которые столкнулись с сексуальными домогательствами (харрасментом) со стороны начальника или коллег.

Она пояснила, что по результатам исследования одного из отечественных сервисов по поиску работы, в последние пару лет россиянки стали чаще жаловаться на случаи сексуальных домогательств на работе. Согласно опросу, в 2023 году о подобном поведении коллег заявили 11 процентов женщин против семи процентов в 2020-м. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на “Газету.Ru”.

По словам психолога, одно дело — дружба и ухаживания, а другое — грубая коммуникация с сексуальным подтекстом. Граница между этими двумя понятиями пролегает там, где одному из собеседников становится стыдно и некомфортно, у него возникает страх и ощущение манипуляции или шантажа.

Она также отметила, что у каждого человека свои представления о том, какое общение с ним неприемлемо. Поэтому важно четко сформулировать свою позицию и оборвать неуместное намерение, без торга и стыдливых улыбок, которые только ухудшат ситуацию. Специалист сообщила, что со временем постоянно присутствующее унижающее поведение и неприятные чувства могут вылиться у женщины в депрессию или агрессию, и это повлияет на также на другие сферы жизни.

Олеся Толстухина подчеркнула что раньше решением подобных вопросов занимались профсоюзы, а теперь в крупных компаниях есть этические комитеты или подобные функции в HR-отделах.

“В любом случае, если вы сталкиваетесь с неприемлемыми домогательствами — об этом нужно говорить”, — подытожила психолог.

#Общество
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