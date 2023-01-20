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Posted 20 января 14:43

Published 20 января 14:43

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Шадаев: Минцифры не поддерживает идею блокировки YouTube в РФ

20 января 14:43
В Минцифры не поменяли мнение относительно идеи о блокировке YouTube в РФ. По словам Максута Шадаева, главы Минцифры, в ведомстве данную инициативу не поддерживают.

Информацию обнародовало РИА Новости.

Также сообщалось о заявлении Александра Хинштейна, председателя комитета ГД по информполитике о том, что России нужны сильные интернет-платформы, могущие стать конкурентами американской площадке, пишет Russian.rt.com.

Осенью минувшего года стало известно об обнаружении Роскомнадзором случаев цензуры по отношению к каналам из РФ со стороны хостинга YouTube. Сообщалось, что в период с апреля 2020 года было зафиксировано 87 таких эпизодов.

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