Шадаев: Минцифры не поддерживает идею блокировки YouTube в РФ

Posted 20 января 14:43
Published 20 января 14:43
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Информацию обнародовало РИА Новости.
Также сообщалось о заявлении Александра Хинштейна, председателя комитета ГД по информполитике о том, что России нужны сильные интернет-платформы, могущие стать конкурентами американской площадке, пишет Russian.rt.com.
Осенью минувшего года стало известно об обнаружении Роскомнадзором случаев цензуры по отношению к каналам из РФ со стороны хостинга YouTube. Сообщалось, что в период с апреля 2020 года было зафиксировано 87 таких эпизодов.