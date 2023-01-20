Перспективные акции Гонконгского рынка в новой стратегии «БКС Мир инвестиций»

Стратегия «Гонконгская восьмерка» открывает только long-позиции без использования заемных средств. Контроль за инвестициями происходит еженедельно. При изменении рыночной ситуации и закрытия одной позиции заранее предусмотрена замена на другую для сохранения концепции 8 лучших акций.