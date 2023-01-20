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Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Перспективные акции Гонконгского рынка в новой стратегии «БКС Мир инвестиций»

Сегодня, 06:50
Фото: pxhere.com
«БКС Мир инвестиций» запустил стратегию «Гонконгская восьмерка» на площадке Fintarget — маркетплейсе инвестиционных стратегий.

Портфель стратегии состоит из 8 акций-фаворитов Гонконгского рынка. Потенциал бумаг определяют аналитики БКС на основе фундаментального анализа и рекомендаций ведущего инвестиционного банка Китая CICC.

Стратегия придерживается классических подходов к диверсификации и надежности инвестиций, поэтому капитал распределяется по разным компаниям и секторам китайской экономики.

Бизнес компаний-эмитентов изучают по ключевым параметрам, оценивают историческую и прогнозную динамику, чтобы выделить бумаги с наибольшим потенциалом роста.

Порог входа в новую стратегию от 25 тыс. гонконгских долларов (HKD). Срок инвестиций – от 1 года.

Стратегия «Гонконгская восьмерка» открывает только long-позиции без использования заемных средств. Контроль за инвестициями происходит еженедельно. При изменении рыночной ситуации и закрытия одной позиции заранее предусмотрена замена на другую для сохранения концепции 8 лучших акций.

Подключить стратегию автоследования можно на площадке Fintarget и в приложении «БКС Мир инвестиций». Неквалифицированным инвесторам предварительно нужно пройти тестирование в мобильном приложении или личном кабинете «БКС Мир инвестиций».

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