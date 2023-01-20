Перспективные акции Гонконгского рынка в новой стратегии «БКС Мир инвестиций»

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Портфель стратегии состоит из 8 акций-фаворитов Гонконгского рынка. Потенциал бумаг определяют аналитики БКС на основе фундаментального анализа и рекомендаций ведущего инвестиционного банка Китая CICC.
Стратегия придерживается классических подходов к диверсификации и надежности инвестиций, поэтому капитал распределяется по разным компаниям и секторам китайской экономики.
Бизнес компаний-эмитентов изучают по ключевым параметрам, оценивают историческую и прогнозную динамику, чтобы выделить бумаги с наибольшим потенциалом роста.
Порог входа в новую стратегию от 25 тыс. гонконгских долларов (HKD). Срок инвестиций – от 1 года.
Стратегия «Гонконгская восьмерка» открывает только long-позиции без использования заемных средств. Контроль за инвестициями происходит еженедельно. При изменении рыночной ситуации и закрытия одной позиции заранее предусмотрена замена на другую для сохранения концепции 8 лучших акций.
Подключить стратегию автоследования можно на площадке Fintarget и в приложении «БКС Мир инвестиций». Неквалифицированным инвесторам предварительно нужно пройти тестирование в мобильном приложении или личном кабинете «БКС Мир инвестиций».