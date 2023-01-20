Омский «Авангард» держался до последнего, но уступил «Ак Барсу»

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
В пятницу, 20 января, в Казани омский «Авангард» начал свое гостевое турне по Республике Татарстан встречей с «Ак Барсом». Победу в упорном поединке со счетом 2:0 праздновали хозяева льда.
Первый гол арена в Казани увидела уже на 6-й минуте первого тайма, – нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов «пробил» Василия Демченко. Рев трибун, ликование, и бурные аплодисменты, но выяснилось, что шайба просочилась в ворота через дырку в сетке. Гол отменили под дружный свист трибун.
Более голов ни в первом, ни во втором периоде пришедшие на Татнефть Арену так и не увидели. Да, было остро, опасно, что на одном, что на втором пяточке, инициатива переходила то к казанцам, то к омичам, но тщетно, — 0:0 после двух периодов.
В третьем периоде «ястребы» смотрелись бодрее, но на 54-минуте матча Станислав Галимов вывел «Ак Барс» вперед. Ассистировали ему Кирилл Семенов и Александр Радулов. На 57-й минуте этого матча Кирилл Панюков удвоил преимущество казанцев и поставил окончательную точку в этом матче, — 2:0.
Уже 22 января омичи продолжат свою турне по Татарстану встречей с «Нефтехимиком».