Омский «Авангард» держался до последнего, но уступил «Ак Барсу»

Более голов ни в первом, ни во втором периоде пришедшие на Татнефть Арену так и не увидели. Да, было остро, опасно, что на одном, что на втором пяточке, инициатива переходила то к казанцам, то к омичам, но тщетно, — 0:0 после двух периодов.