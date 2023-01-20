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Posted 20 января 15:25

Published 20 января 15:25

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Криптобиржа Genesis будет объявлена банкротом

20 января 15:25
На бирже криптовалюты Genesis сообщили о подаче заявки на признание организации банкротом по причине проблем в отрасли.

РИА Новости сообщило, что в организации признались, что Genesis Global Holdco и ее два дочерних предприятия, специализирующихся на кредитовании — Genesis Asia Pacific Pte. Ltd и Genesis Global Capital — уже ходатайствуют в суде Соединенных Штатов о банкротстве.

В компании поясняют, что такое решение было принято в связи с проблемами в данной сфере и банкротством криптобиржи FTX, пишет Russian.rt.com.

Известно, что FTX объявила о банкротстве 11 ноября минувшего года.

В течение 24 часов организация лишилась $662 млн при невыясненных обстоятельствах.

Сообщается о потере всего состояния ($16 млрд) Сэмом Бэнкманом-Фридом, соучредителем и бывшим гендиректором FTX.

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