Криптобиржа Genesis будет объявлена банкротом

Posted 20 января 15:25
Published 20 января 15:25
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
РИА Новости сообщило, что в организации признались, что Genesis Global Holdco и ее два дочерних предприятия, специализирующихся на кредитовании — Genesis Asia Pacific Pte. Ltd и Genesis Global Capital — уже ходатайствуют в суде Соединенных Штатов о банкротстве.
В компании поясняют, что такое решение было принято в связи с проблемами в данной сфере и банкротством криптобиржи FTX, пишет Russian.rt.com.
Известно, что FTX объявила о банкротстве 11 ноября минувшего года.
В течение 24 часов организация лишилась $662 млн при невыясненных обстоятельствах.
Сообщается о потере всего состояния ($16 млрд) Сэмом Бэнкманом-Фридом, соучредителем и бывшим гендиректором FTX.