Иммунолог рассказал, чем грозит употребление алкоголя при гриппе

Болибок настоятельно рекомендует полностью отказаться от спиртного во время болезни, а также некоторое время после выздоровления. Врач пояснил, что даже когда самочувствие становится удовлетворительным, анализы могут быть еще некоторое время «не очень». Причем последствия заболевания могут сохраняться от нескольких месяцев до года. Так что от употребления алкоголя лучше воздержаться как можно дольше.