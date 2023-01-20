Иммунолог рассказал, чем грозит употребление алкоголя при гриппе

Posted 20 января 18:31
Published 20 января 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Об этом пишет INFOX.ru.
Различные виды вирусов гриппа и коронавируса последние 2 года являются нашими постоянными спутниками. Эти заболевания, как правило, бьют по сердечно-сосудистой системе. Но то же самое можно сказать и про алкоголь. Вирусы повреждают внутреннюю оболочку сосудов, что повышает вероятность образования тромбов. А спиртосодержащие напитки повышают свертываемость крови, из которой и образуются эти самые тромбы. Происходит это из-за обезвоживания организма и склеивания эритроцитов.
Проще говоря, когда больной употребляет алкоголь, в его организме создаются просто идеальные условия для тромбобразования. А это, в свою очередь, грозит инфарктом, инсультом, тромбозом конечностей.
Болибок настоятельно рекомендует полностью отказаться от спиртного во время болезни, а также некоторое время после выздоровления. Врач пояснил, что даже когда самочувствие становится удовлетворительным, анализы могут быть еще некоторое время «не очень». Причем последствия заболевания могут сохраняться от нескольких месяцев до года. Так что от употребления алкоголя лучше воздержаться как можно дольше.