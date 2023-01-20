Депутат Метелев: В РФ могут приравнять вейпы к сигаретам

Posted 20 января 14:45
Published 20 января 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В рамках инициативы устройства собираются приравнять к сигаретам на уровне законодательства, что коснется и их рекламы.
Парламентарий рассказал РИА Новости, что рабочая группа собирается выдвинуть соответствующее предложение в ближайшие недели.
Результатом работы должно стать снижение вреда, наносимого молодежи и подросткам при курении вейпов, пишет Russian.rt.com.
Метелев убежден, что данная тема требует «абсолютно здравого подхода», поскольку молодежь курит вейпы не только на улице, но и в общественных местах и в учебных заведениях.
Помимо этого, парламентарии должны будут обсудить контролирование оборота вейпов через таможню по причине большого объема контрафактной продукции.
Известно и о поручении Вячеслава Володина, спикера ГД, которое он дал профильным комитетам. Володин решил внести предложения о возможности запрета вейпов. Над этим будут работать комитеты по делам молодежи, охране здоровья и комитет по просвещению.
Роспотребнадзор выступает в поддержку таких инициатив.
В конце минувшего года властями РФ была введена обязательная маркировка жидкостей для вейпов.