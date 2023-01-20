Депутат Метелев: В РФ могут приравнять вейпы к сигаретам

По словам Артема Метелева, главы комитета по молодежной политике ГД, на стадии подготовки находится предложение о регуляции в РФ оборота вейпов, которые планируется запретить для подростков.