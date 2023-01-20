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Posted 20 января 14:45

Published 20 января 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Депутат Метелев: В РФ могут приравнять вейпы к сигаретам

20 января 14:45
По словам Артема Метелева, главы комитета по молодежной политике ГД, на стадии подготовки находится предложение о регуляции в РФ оборота вейпов, которые планируется запретить для подростков.

В рамках инициативы устройства собираются приравнять к сигаретам на уровне законодательства, что коснется и их рекламы.

Парламентарий рассказал РИА Новости, что рабочая группа собирается выдвинуть соответствующее предложение в ближайшие недели.

Результатом работы должно стать снижение вреда, наносимого молодежи и подросткам при курении вейпов, пишет Russian.rt.com.

Метелев убежден, что данная тема требует «абсолютно здравого подхода», поскольку молодежь курит вейпы не только на улице, но и в общественных местах и в учебных заведениях.

Помимо этого, парламентарии должны будут обсудить контролирование оборота вейпов через таможню по причине большого объема контрафактной продукции.

Известно и о поручении Вячеслава Володина, спикера ГД, которое он дал профильным комитетам. Володин решил внести предложения о возможности запрета вейпов. Над этим будут работать комитеты по делам молодежи, охране здоровья и комитет по просвещению.

Роспотребнадзор выступает в поддержку таких инициатив.

В конце минувшего года властями РФ была введена обязательная маркировка жидкостей для вейпов.

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