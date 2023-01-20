Американские власти обеспокоены: российское судно что-то исследует у берегов США

У берегов Гавайских островов загадочный российский корабль появился несколько недель тому назад. Береговые службы его сразу зафиксировали, но понять, для чего он тут появился и чем, собственно, занимался экипаж российского судна, понять не могут до сих пор, пишет INFOX.ru.