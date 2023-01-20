Американские власти обеспокоены: российское судно что-то исследует у берегов США

Posted 20 января 18:35
Published 20 января 18:35
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
У берегов Гавайских островов загадочный российский корабль появился несколько недель тому назад. Береговые службы его сразу зафиксировали, но понять, для чего он тут появился и чем, собственно, занимался экипаж российского судна, понять не могут до сих пор, пишет INFOX.ru.
Так как корабль находился в водах, в которых ему находиться не запрещено, приближаться с расспросами причин не было.
Должно быть, американцы надеялись, что российские моряки задержаться в этой неожиданной локации совсем ненадолго.
Но корабль продолжал находится у берегов американского штата. При этом судно время от времени меняло позицию и совершало какие-то непонятные манипуляции.
Местные чиновники даже предположили, что корабль должно быть под завязку напичкан аппаратурой последнего поколения, которая может на расстоянии собирать разведданные.
Но это лишь предложения, и требовать, чтобы русское судно удалилось у американской береговой службы никаких законных оснований не было.
Так что чиновникам остается лишь наблюдать со стороны, как русские спокойно курсируют вблизи американской территории.