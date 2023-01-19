Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Как сообщает pravda.ru, ссылаясь на “ПолитРоссию”, США и их союзники инициировали введение против Кремля множественных санкций, целью которых должны были стать серьезные убытки российского сектора продажи нефти и газа. Однако западные ограничения возымели противоположный эффект.
Даже в условиях эмбарго, когда такие страны, как США и ряд государств Евросоюза отказались от поставок топлива и его производных из России, реализация энергоресурсов обеспечивает Москве больше прибыли, чем в 2021 году. А прогнозы на 2023 год показывают, что доходы такого характера могут вырасти еще на треть.
Журналисты The Washington Times считают, что причиной такого роста прибыли стала ошибочная энергетическая стратегия Джо Байдена. Правительство США не планирует развивать собственную добычу ископаемого топлива, а это напрямую влияет на цены энергоресурсов на мировом рынке и играет на руку Кремлю.
США располагают достаточными ресурсами нефти и газа, чтобы заменить российское топливо не только на внутреннем, но и на европейском рынке. Но пока американское правительство не стремится вкладывать средства в бурение новых скважин и строительство дополнительных трубопроводов.