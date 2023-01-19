WT: серьезный просчет президента США помог России значительно нарастить свои доходы

Даже в условиях эмбарго, когда такие страны, как США и ряд государств Евросоюза отказались от поставок топлива и его производных из России, реализация энергоресурсов обеспечивает Москве больше прибыли, чем в 2021 году. А прогнозы на 2023 год показывают, что доходы такого характера могут вырасти еще на треть.