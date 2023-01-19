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Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

В Забайкалье экс-глава района получил срок за взятку

Сегодня, 15:00
Фото: 1MI
Бывший глава Борзинского района Забайкальского края Сергей Русинов осужден на девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за получение взятки в размере двести восемьдесят тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, чиновник также должен будет заплатить в казну штраф в пятикратном размере полученной взятки. Кроме того, суд лишил Русинова права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок до трех лет, пишут «Известия». 

Как установило следствие, в 2021 году Русинов в свою бытность главой города Борзя получил взятку от индивидуального предпринимателя. Взамен от чиновника требовалось содействие в реализации муниципального контракта на ремонт дороги на сумму восемнадцать миллионов рублей. Позже стало известно, что подрядчик использовал в своей работе некачественные материалы.

Тогда Русинов принял решение аннулировать контракт и потребовал от предпринимателя взятку в сумме двести восемьдесят тысяч рублей за расторжение, угрожая, что в случае неоплаты заявленной суммы разорвет соглашение в одностороннем порядке. Получив требуемое, чиновник подписал документы для частичной оплаты выполненных работ по контракту в размере около двух с половиной миллионов рублей.

#Происшествия
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