В Забайкалье экс-глава района получил срок за взятку

Как установило следствие, в 2021 году Русинов в свою бытность главой города Борзя получил взятку от индивидуального предпринимателя. Взамен от чиновника требовалось содействие в реализации муниципального контракта на ремонт дороги на сумму восемнадцать миллионов рублей. Позже стало известно, что подрядчик использовал в своей работе некачественные материалы.