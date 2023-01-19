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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Эксперт оценил курс рубля на начало 2023 года

Сегодня, 08:22
Фото: pxhere.ru
По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, сегодняшняя обстановка на рынке национальной валюты весьма благоприятная, чего нельзя сказать о курсе доллара и евро.

Антонов считает, что на снижение курсов иностранных валют повлияли: рост цен на нефть, ослабление доллара на мировом валютном рынке, подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых платежей в этом месяце. Об этом пишет Pravda.Ru.

 

“С начала года пара доллар и рубль снизилась на 2%, до 68,50 рубля, евро и рубль — на 0,25%, до 74,11 рублей”, - пояснил Антонов.

 

Относительно курса рубля по отношению к юаню эксперт отметил, что и здесь ситуация немного улучшилась. Так, в начале 2023 года ставка увеличилась на 2,17% до 10,12 рублей.

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