Эксперт оценил курс рубля на начало 2023 года

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Антонов считает, что на снижение курсов иностранных валют повлияли: рост цен на нефть, ослабление доллара на мировом валютном рынке, подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых платежей в этом месяце. Об этом пишет Pravda.Ru.
“С начала года пара доллар и рубль снизилась на 2%, до 68,50 рубля, евро и рубль — на 0,25%, до 74,11 рублей”, - пояснил Антонов.
Относительно курса рубля по отношению к юаню эксперт отметил, что и здесь ситуация немного улучшилась. Так, в начале 2023 года ставка увеличилась на 2,17% до 10,12 рублей.