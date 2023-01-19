Борис Писториус вступил в должность министра обороны ФРГ

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Как пишет Pravda.Ru, ранее Писториус имел на руках лишь свидетельство о его назначении главой военного ведомства, подписанное президентом страны.
Смена главы оборонного ведомства Германии произошла после подачи прошения об отставке бывшим министром обороны Кристины Ламбрехт.
Ранее Писториус возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. Кроме того, Писториус является соратником канцлера страны Олафа Шольца по Социал-демократической партии Германии.