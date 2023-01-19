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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Борис Писториус вступил в должность министра обороны ФРГ

Сегодня, 13:58
Фото: pxhere.com
19 января новый министр обороны Германии Борис Писториус принес присягу в бундестаге и официально вступил в должность.

Как пишет Pravda.Ru, ранее Писториус имел на руках лишь свидетельство о его назначении главой военного ведомства, подписанное президентом страны.

 

Смена главы оборонного ведомства Германии произошла после подачи прошения об отставке бывшим министром обороны Кристины Ламбрехт.

 

Ранее Писториус возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. Кроме того, Писториус является соратником канцлера страны Олафа Шольца по Социал-демократической партии Германии.

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