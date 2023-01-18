В Челябинске десятки людей госпитализированы с гепатитом А после посещения кафе

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на пресс-службу областного Минздрава.
Ситуация находится на контроле областного Управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Челябинского региона. Проводятся противоэпидемические мероприятия в домашних очагах инфицированных, под медицинским наблюдением находятся 92 человека из числа тех, кто контактировал с госпитализированными горожанами. Состояние пациентов оценивается как стабильное.
По факту массового заражения организована проверка. В Челябинске на предприятиях общественного питания проводится заключительная дезинфекция