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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Челябинске десятки людей госпитализированы с гепатитом А после посещения кафе

Сегодня, 11:44
Фото: 1MI
Около 50 человек в Челябинске госпитализированы с гепатитом А, все они в начале января посещали одно и то же городское кафе.

 Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на пресс-службу областного Минздрава.

Ситуация находится на контроле областного Управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Челябинского региона. Проводятся противоэпидемические мероприятия в домашних очагах инфицированных, под медицинским наблюдением находятся 92 человека из числа тех, кто контактировал с госпитализированными горожанами. Состояние пациентов оценивается как стабильное.

По факту массового заражения организована проверка. В Челябинске на предприятиях общественного питания проводится заключительная дезинфекция

#Происшествия
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