В Челябинске десятки людей госпитализированы с гепатитом А после посещения кафе

Около 50 человек в Челябинске госпитализированы с гепатитом А, все они в начале января посещали одно и то же городское кафе.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на пресс-службу областного Минздрава. Ситуация находится на контроле областного Управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Челябинского региона. Проводятся противоэпидемические мероприятия в домашних очагах инфицированных, под медицинским наблюдением находятся 92 человека из числа тех, кто контактировал с госпитализированными горожанами. Состояние пациентов оценивается как стабильное. По факту массового заражения организована проверка. В Челябинске на предприятиях общественного питания проводится заключительная дезинфекция