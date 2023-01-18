Специалист рассказал, какая ответственность предусмотрена в РФ за взлом аккаунтов

По его словам, дела по этой статье возбуждаются нечасто, поскольку злоумышленников установить крайне сложно, а их жертвы в большинстве своем не заявляют в полицию. Специалист также отметил, что чаще всего дела по этой статье возбуждаются в отношении людей, которые, к примеру, взломали систему подтверждения лицензии в программном обеспечении, а не аккаунты других пользователей.