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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Специалист рассказал, какая ответственность предусмотрена в РФ за взлом аккаунтов

Сегодня, 11:01
Фото: pxhere.com
Юрист Кирилл Ляхманов заявил, что в соответствии с российским законодательством злоумышленника могут наказать за взлом аккаунтов, да вот только установить его непросто.

Ранее сообщалось, что на пользователей Telegram обрушилась волна фишинговых атак, результатом которых стало похищение их аккаунтов. Эксперты отмечают, что за последний год количество таких атак на бизнес-аккаунты выросло вдвое. Ляхманов пояснил, что ответственность за взлом аккаунтов предусматривает статья 272 УК РФ, при этом состав преступления заключается в доступе к аккаунту или другой цифровой информации без разрешения владельца, пишут «Известия».

По его словам, дела по этой статье возбуждаются нечасто, поскольку злоумышленников установить крайне сложно, а их жертвы в большинстве своем не заявляют в полицию. Специалист также отметил, что чаще всего дела по этой статье возбуждаются в отношении людей, которые, к примеру, взломали систему подтверждения лицензии в программном обеспечении, а не аккаунты других пользователей.

В свою очередь эксперт Алексей Истомин заявил, что те, кто занимается взломом аккаунтов россиян, как правило, находятся за пределами РФ и используют VPN-серверы. Кроме того, оперативные службы могут выявить мошенников, но ведь потребуется еще и собрать доказательную базу, что будет сделать крайне затруднительно.

#Общество
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