Специалист рассказал, какая ответственность предусмотрена в РФ за взлом аккаунтов

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Ранее сообщалось, что на пользователей Telegram обрушилась волна фишинговых атак, результатом которых стало похищение их аккаунтов. Эксперты отмечают, что за последний год количество таких атак на бизнес-аккаунты выросло вдвое. Ляхманов пояснил, что ответственность за взлом аккаунтов предусматривает статья 272 УК РФ, при этом состав преступления заключается в доступе к аккаунту или другой цифровой информации без разрешения владельца, пишут «Известия».
По его словам, дела по этой статье возбуждаются нечасто, поскольку злоумышленников установить крайне сложно, а их жертвы в большинстве своем не заявляют в полицию. Специалист также отметил, что чаще всего дела по этой статье возбуждаются в отношении людей, которые, к примеру, взломали систему подтверждения лицензии в программном обеспечении, а не аккаунты других пользователей.
В свою очередь эксперт Алексей Истомин заявил, что те, кто занимается взломом аккаунтов россиян, как правило, находятся за пределами РФ и используют VPN-серверы. Кроме того, оперативные службы могут выявить мошенников, но ведь потребуется еще и собрать доказательную базу, что будет сделать крайне затруднительно.