Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с жильем

По словам Хусаинова, злоумышленники звонят жертвам, представляются сотрудниками банков, агентств недвижимости или правоохранительных органов. Они заявляют, что якобы кто-то пытается вывести средства со счетов граждан, которые поступили от реализации жилья, и убеждают вывести эти деньги на «безопасный счет». Мошенники делают расчет на то, что человек, оказавшийся в замешательстве, передаст данные, которых будет достаточно для похищения средств со счета.