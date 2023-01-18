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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с жильем

Сегодня, 14:07
Фото: 1MI
В России практикуется новая мошенническая схема с жильем. Мошенники находят тех, кто продал жилье недавно, и отбирают средства, перечисленные за покупку недвижимости.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия» и на заявление директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

По словам Хусаинова, злоумышленники звонят жертвам, представляются сотрудниками банков, агентств недвижимости или правоохранительных органов. Они заявляют, что якобы кто-то пытается вывести средства со счетов граждан, которые поступили от реализации жилья, и убеждают вывести эти деньги на «безопасный счет». Мошенники делают расчет на то, что человек, оказавшийся в замешательстве, передаст данные, которых будет достаточно для похищения средств со счета.

Как заявили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) России, ценность новой схемы для мошенников заключается в возможности застать жертву врасплох, запугать ее или ввести в заблуждение.

Для того, чтобы обезопасить себя от действий мошенников, необходимо помнить: нельзя передавать свои данные и пароли, даже если телефонный собеседник представляется сотрудником банка или правоохранительных органов. Об этом напоминает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. В таких ситуациях, подчеркивает Гавришев, необходимо сразу же обратиться в банк.

#Общество
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