Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с жильем

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия» и на заявление директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.
По словам Хусаинова, злоумышленники звонят жертвам, представляются сотрудниками банков, агентств недвижимости или правоохранительных органов. Они заявляют, что якобы кто-то пытается вывести средства со счетов граждан, которые поступили от реализации жилья, и убеждают вывести эти деньги на «безопасный счет». Мошенники делают расчет на то, что человек, оказавшийся в замешательстве, передаст данные, которых будет достаточно для похищения средств со счета.
Как заявили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) России, ценность новой схемы для мошенников заключается в возможности застать жертву врасплох, запугать ее или ввести в заблуждение.
Для того, чтобы обезопасить себя от действий мошенников, необходимо помнить: нельзя передавать свои данные и пароли, даже если телефонный собеседник представляется сотрудником банка или правоохранительных органов. Об этом напоминает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. В таких ситуациях, подчеркивает Гавришев, необходимо сразу же обратиться в банк.