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Posted 18 января 16:39

Published 18 января 16:39

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Путин заявил о проблеме в некоторых регионах с неполной занятостью и оплатой труда

18 января 16:39
Президент Российской федерации Владимир Путин заявил о том, что в ряде российских регионов до сих пор сохраняются проблемы с неполной занятостью и оплатой труда. Он поручил властям работать над решением этой ситуации.

«Сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики», — цитирует президента РФ RT.

Путин призвал правительство вместе с региональными властями проработать данный вопрос и исправить ситуацию.

«У нас все возможности для этого есть. Нужно стимулировать занятость и рост заработных плат, реальных заработных плат», — подчеркнул глава государства.

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