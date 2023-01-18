Путин заявил о проблеме в некоторых регионах с неполной занятостью и оплатой труда

Posted 18 января 16:39
Published 18 января 16:39
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
«Сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики», — цитирует президента РФ RT.
Путин призвал правительство вместе с региональными властями проработать данный вопрос и исправить ситуацию.
«У нас все возможности для этого есть. Нужно стимулировать занятость и рост заработных плат, реальных заработных плат», — подчеркнул глава государства.