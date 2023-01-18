Путин заявил о проблеме в некоторых регионах с неполной занятостью и оплатой труда

Президент Российской федерации Владимир Путин заявил о том, что в ряде российских регионов до сих пор сохраняются проблемы с неполной занятостью и оплатой труда. Он поручил властям работать над решением этой ситуации.