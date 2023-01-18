Путин: за 11 месяцев прошлого года ВВП России снизилось на 2,1%

Posted 18 января 16:37
Published 18 января 16:37
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
«По оценке Минэкономразвития, коллеги ещё скажут, ВВП России за январь — ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%. Тогда как предрекали нам и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю о зарубежных экспертах, предрекали падение 10%, и 15%, и даже 20%», — цитирует Российского президента RT.
По словам Владимира Путина, уже в третьем и четвертом кварталах прошлого года зафиксировали рост экономики по сравнению с резким падением во втором квартале.
Глава государства поручил поддержать эту положительную тенденцию.
Ранее Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП Российской Федерации в 2023 году на 3,3%, а в следующем — рост на 1,6%.
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в 2022 году дефицит российского бюджета составил 2,3% ВВП.