Путин: за 11 месяцев прошлого года ВВП России снизилось на 2,1%

«По оценке Минэкономразвития, коллеги ещё скажут, ВВП России за январь — ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%. Тогда как предрекали нам и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю о зарубежных экспертах, предрекали падение 10%, и 15%, и даже 20%», — цитирует Российского президента RT.