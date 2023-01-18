Эксперт дал оценку заявлению Арестовича об отставке

Он пояснил, что киевская власть — это не медийные «говорящие головы», а серьезная мафия, управляющая потоками оружия и денег. А все остальное — «не более, чем пена на поверхности», смена которой ни к каким последствиям не приведет. Об этом пишет Pravda.Ru.