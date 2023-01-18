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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Эксперт дал оценку заявлению Арестовича об отставке

Сегодня, 14:44
Бывший заместитель министра иностранных дел ДНР, политолог Борис Борисов прокомментировал заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича об уходе с поста. Он отметил, что это лишь мелкая суета в руководстве Незалежной.

Он пояснил, что киевская власть — это не медийные «говорящие головы», а серьезная мафия, управляющая потоками оружия и денег. А все остальное — «не более, чем пена на поверхности», смена которой ни к каким последствиям не приведет. Об этом пишет Pravda.Ru.

По словам Борисова, Арестовича заставили написать заявление об уходе под давлением. Это пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка — значит отставка, подытожил политолог.

#Политика
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