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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

В Таиланде произошел взрыв на борту танкера

Сегодня, 15:53
Фото: piqsels.com
На танкере Smooth Sea 22 в Таиланде произошел мощный взрыв и начался пожар.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на издание Bangkok Post. Судьба рабочих, находившихся на танкере, к настоящему моменту не известна.

Как утверждают в издании, в танкере не было топлива. Причины пожара устанавливаются, однако известно, что танкер регулярно проходил техобслуживание.

В результате взрыва повреждения получили несколько зданий, расположенных рядом — выбило стекла. Волна взрыва ощущалась в радиусе нескольких километров. Рабочие, пропавшие без вести, разыскиваются.

#Происшествия
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