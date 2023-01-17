В Таиланде произошел взрыв на борту танкера

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на издание Bangkok Post. Судьба рабочих, находившихся на танкере, к настоящему моменту не известна.
Как утверждают в издании, в танкере не было топлива. Причины пожара устанавливаются, однако известно, что танкер регулярно проходил техобслуживание.
В результате взрыва повреждения получили несколько зданий, расположенных рядом — выбило стекла. Волна взрыва ощущалась в радиусе нескольких километров. Рабочие, пропавшие без вести, разыскиваются.