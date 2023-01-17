В Китае сокращение численности населения составило 850 тысяч человек

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Как сообщает pravda.ru, демограф И Фусянь дал свой комментарий относительно демографических и экономических перспектив КНР. Эксперт предположил, что будущее Китая намного мрачнее, чем считалось ранее. Государству придется работать над совершенствованием своей социальной, финансовой, оборонной и дипломатической политики.
Он прогнозирует, что уменьшение численности рабочей силы в КНР в ближайшем будущем способно спровоцировать подорожание товаров первой необходимости и увеличить темпы инфляции, что в итоге отразится и на мировой экономике.
Однако Кан И, возглавляющий национальное бюро статистики, в своей беседе с прессой отметил, что общественности не стоит беспокоиться из-за начавшейся убыли населения, так как пока общее предложение рабочей силы стабильно идет впереди спроса.
Стоит отметить, что уровень рождаемости в Поднебесной в 2022 году равнялся 6,77 рождений на тысячу человек, хотя еще год назад составлял 7,52 рождений на тысячу человек. Это означает, что в прошлом году в стране был установлен антирекорд за весь период таких исследований.