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Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

В Китае сокращение численности населения составило 850 тысяч человек

Сегодня, 17:09
Фото: pxhere.com
В Китае в первый раз после Великого голода 1961 года численность населения пошла на убыль. Согласно сведениям национального бюро статистики, в прошлом году население Поднебесной достигало 1 миллиарда 411 миллиона человек – такой показатель на 850 тысяч меньше итогов 2021 года.

Как сообщает pravda.ru, демограф И Фусянь дал свой комментарий относительно демографических и экономических перспектив КНР. Эксперт предположил, что будущее Китая намного мрачнее, чем считалось ранее. Государству придется работать над совершенствованием своей социальной, финансовой, оборонной и дипломатической политики.

Он прогнозирует, что уменьшение численности рабочей силы в КНР в ближайшем будущем способно спровоцировать подорожание товаров первой необходимости и увеличить темпы инфляции, что в итоге отразится и на мировой экономике.

Однако Кан И, возглавляющий национальное бюро статистики, в своей беседе с прессой отметил, что общественности не стоит беспокоиться из-за начавшейся убыли населения, так как пока общее предложение рабочей силы стабильно идет впереди спроса.

Стоит отметить, что уровень рождаемости в Поднебесной в 2022 году равнялся 6,77 рождений на тысячу человек, хотя еще год назад составлял 7,52 рождений на тысячу человек. Это означает, что в прошлом году в стране был установлен антирекорд за весь период таких исследований.

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