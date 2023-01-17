В Китае сокращение численности населения составило 850 тысяч человек

Стоит отметить, что уровень рождаемости в Поднебесной в 2022 году равнялся 6,77 рождений на тысячу человек, хотя еще год назад составлял 7,52 рождений на тысячу человек. Это означает, что в прошлом году в стране был установлен антирекорд за весь период таких исследований.