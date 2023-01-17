Рособрнадзор: Срок подачи заявления на сдачу ЕГЭ истекает первого февраля

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Сообщается, что ЕГЭ будет проводиться в три этапа: досрочный (с 20 марта по 19 апреля), основной (с 26 мая по 1 июля) и дополнительный (с 6 по 19 сентября), пишут «Известия».
В ведомстве уточнили, что в документах на участие в ЕГЭ нужно обязательно обозначить предметы для сдачи. Выпускники будут обязательно экзаменоваться по русскому языку и математике — это необходимое условия для получения аттестата о среднем общем образовании.
При этом выпускники этого года смогут выбрать базовый или профильный уровень ЕГЭ по математике, тогда как выпускники прошлых лет получат возможность сдавать математику только профильного уровня.