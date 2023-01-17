Эксперт оценил требования ЕК об отказе от платы за право пролетов над Сибирью

“Это очень затратный механизм. Поэтому ни о каком бесплатном пролете даже и речи не может идти. Вот, пожалуйста, вы что-то придумываете у себя, запрещаете нам летать через вас, да, мы тоже терпим какие-то определённые убытки - облетаем то там, то там, чтобы попасть в Юго-Восточную Азию или попасть в Южную Америку, вместо того, чтобы пролететь через Европу, мы рвемся через океаны. Что же? Да, у нас вот такое положение. Поэтому ни о каком бесплатном даже и речи не может идти”, - добавил Горбачев.