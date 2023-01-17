Эксперт оценил требования ЕК об отказе от платы за право пролетов над Сибирью

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Глава Ассоциации “Аэропорт” гражданской авиации Виктор Горбачев в интервью с журналистами издания Pravda.Ru оценил это требования Еврокомиссии.
По его мнению, Россия не может отказаться от взимания сбора за пролеты над Сибирью. Ведь любой пролет воздушного судна над территорией страны является большой работой по управлению движением, которая является довольно дорогостоящим механизмом. В случае принятия положительного решения РФ ничего не получит взамен, отметил эксперт.
“Это очень затратный механизм. Поэтому ни о каком бесплатном пролете даже и речи не может идти. Вот, пожалуйста, вы что-то придумываете у себя, запрещаете нам летать через вас, да, мы тоже терпим какие-то определённые убытки - облетаем то там, то там, чтобы попасть в Юго-Восточную Азию или попасть в Южную Америку, вместо того, чтобы пролететь через Европу, мы рвемся через океаны. Что же? Да, у нас вот такое положение. Поэтому ни о каком бесплатном даже и речи не может идти”, - добавил Горбачев.